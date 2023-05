Salzburg Milch bringt ein Traditionsgericht aus dem hohen Norden mit eigener Rezeptur auf den Markt: Der Salzburger Frühstücks-Skyr aus Heumilch.

Umweltschonend in Karton gehüllt will der neue Skyr mit Heumilch vor allem gesundheits- und ernährungsbewusste Konsument:innen ansprechen. Das traditionelle Milchprodukt aus Kuh- oder Schafmilch ist ein fixer Bestandteil isländischer Küche und gewinnt auch hierzulande an Beliebtheit. Der aktuelle Frühstücks-Skyr ist eine Innovation aus dem Hause Salzburg Milch und verfügt über einen hohen Proteingehalt mit fettarmer Rezeptur. Das könnte neben Eiweiß, auch den nötigen Energieschub mitliefern. Geschmacklich soll der heimische Skyr mit einer "frischen, leicht säuerlichen Note und samtig-cremigen Konsistenz" überzeugen. Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten biete das Produkt ein breites Genuss-Spektrum, egal ob pur, in einem Müsli oder als Zutat beim Backen und Kochen findet Skyr Verwendung.

Österreichweit bei Billa Plus, in Salzburg bei Spar und Billa

Florian Schwap, Head of Marketing und Innovation, freut sich mit dem neuen "Zuwachs" Genuss, Gesundheitsbewusstsein und Tierwohl miteinander in Einklang zu bringen. Der Salzburger Skyr wird im Bundesland Salzburg in den Regalen von Spar und Billa zu finden sein und zusätzlich in ganz Österreich bei Billa Plus. Begleitet wird die Produkteinführung mit einer nationalen TV- , OOH- und Social Media-Kampagne.