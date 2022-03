SanLucar: Eis von SanLucar

SanLucar

SanLucar startet in Österreich mit fünf Sorten "Farmers Ice Cream".

Erdbeere, Granatapfel, Haselnuss, Himbeere und Mango - diese fünf Eissorten sind ab der zweiten Märzhälfte 2022 in den österreichischen Geschäften von Billa und Billa Plus erhältlich. "Weitere Sorten und Länder sind in Planung", heißt es seitens SanLucars. Das neue vegane Eis hat keinerlei Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Farbstoffe und besitzt zudem einen höheren Fruchtanteil als herkömmliches Eis. "Dieses Eis werden unsere Kundinnen und Kunden lieben. Es ist fruchtig, wunderbar cremig und fantastisch aromatisch", erklärt Alexander Thaller, Geschäftsführer SanLucar Österreich.