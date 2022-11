Den beliebten Frischkäse Bresso gibt es seit Kurzem auch in einer pflanzlichen Version. "Bresso 100 % pflanzlich" mit Kräutern aus der Provence punktet unter anderem mit seiner gewohnt luftig-lockeren Textur.

"Kräuter der Provence" ist die bei Weitem beliebteste Geschmacksrichtung von Bresso. Seit Kurzem gibt es sie aber nicht nur als Frischkäse, sondern auch als vegane Alternative, die zu 100 Prozent aus pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht. Der aufgeschlagene vegane Aufstrich wird auf Mandelbasis und ohne tierische Inhaltsstoffe sowie ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen hergestellt. Kräuter aus der Provence verleihen ihm seinen typischen Bresso-Geschmack. Damit will Hersteller Savencia das wachsende Segment der veganen Käsealternativen bedienen, das im vergangenen Jahr einen Anstieg von plus 5,6 Prozent im Umsatz und plus 4,8 Prozent im Absatz verzeichnet hat (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, vegane Käsealternativen inkl. Aufstriche und Hummus, 2021 vs. VJ, Absatz & Umsatz).