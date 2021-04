Ab Mai sind in Österreich die zwei Sorten Schweppes Original Bitter Lemon und Schweppes Indian Tonic Water als Zero-Version erhältlich.

Zuckerreduktion ist ein großes Thema in der Getränkeindustrie. Diesem Trend wird nun auch Schweppes gerecht und launcht nun zuckerfreie Alternativen innerhalb der Schweppes-Range. Ab Mai machen die zwei beliebtesten Sorten den Anfang: Schweppes Original Bitter Lemon Zero und Schweppes Indian Tonic Water Zero. Beide kommen in der 1,25-Liter-Flasche. Begleitet wird der Launch durch eine Out of Home- und Digitalkampagne auf YouTube, Facebook und Instagram.