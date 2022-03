SodaStream: Bio-Sirup für den Sprudler

Die SodaStream Bio Sirup-Range ist bio-zertifiziert, vegan und glutenfrei, zusätzlich sind die Glasgebinde zu mindestens 75 Prozent aus recyceltem Altglas.

Rüdiger Koppelmann, Geschäftsführer SodaStream Österreich und Deutschland: "Für eine neue und umweltbewusste Generation, die sich selbst und der Umwelt etwas Gutes tun und gleichzeitig auf Bioqualität setzen möchte, ist SodaStream Bio die Antwort. Wir erweitern unser Portfolio und damit den Getränkesirupmarkt, um eine weitere attraktive Sirup-Linie und werden unseren Händlern eine neue kaufkräftige und wiederkehrende Kundschaft bescheren." Izabela Baran-Burghauser, Head of Sales SodaStream Österreich, ergänzt: "wir sehen in der Getränkesirup-Kategorie und insbesondere im Bio-Segment großes Potenzial: Österreich liegt weltweit beim Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt an dritter und beim Pro-Kopf Verbrauch von Bio-Lebensmitteln an vierter Stelle. Und Konsumenten sind bereit, mehr für natürliche Getränke auszugeben."

