Sodastream: Marken-Limo aus dem Sprudler

Sodastreamund PepsiCo machen gemeinsame Sache, jetzt gibt es vier Sorten des AF-Herstellers auch als Sirup.

Nach der erfolgreichen Markteinführung der SodastreamPepsiCo-Sirups in Norwegen, Schweden, Frankreich sowie im letzten Jahr in Deutschland, setzt Sodastream die Expansion in weitere Märkte fort: Ab April 2021 launcht die weltweit führende Wassersprudlermarke das erfolgreiche Sirup-Sortiment nun auch in Österreich. Den Start machen die Sorten Pepsi, Pepsi Max, 7UP und 7UP free.

Marc Steinebach, Sales Director SodastreamÖsterreich und Deutschland: "Wir haben bewiesen, dass wir Innovationen groß machen können und Kategorien überproportional stark zum Wachsen bringen. Durch den Launch der PepsiCo Sirups haben wir unseren Handelspartnern nicht nur zu neuen Käufern und zusätzlichen Erträgen verholfen, sondern auch die Flächenrentabilität im Handel gesteigert. Wir sind daher zu 100 Prozent überzeugt, dass die Bestperfomer aus Deutschland auch in Österreich für ein ähnlich starkes Wachstum sorgen, unsere Handelspartner und Verbraucher begeistern und sich als echte Größe im Getränkemarkt etablieren werden."

Rüdiger Koppelmann, Geschäftsführer Sodastream Österreich und Deutschland, zu der Kooperation: "Mit den großen Getränkemarken aus dem Hause PepsiCo sind wir nun mit einer der größten Foodmarken weltweit auch im Softdrink-Segment vertreten. Verbraucher haben ab sofort die Möglichkeit, ihr Lieblingsgetränk, das sie seit Jahren kennen und lieben, jetzt selbst zu sprudeln – und das so einfach wie ihr Wasser. Deswegen lautet unsere Selling-Line auch: Sodastream x Pepsi – Einfach sprudeln, frisch genießen. Das Potenzial ist riesig und aus anderen Ländern wissen wir, dass wir über die Getränkeklassiker zum Selbstsprudeln nicht nur SodaStream-Nutzer aktivieren, sondern auch zahlreiche neue Kunden von unserem System überzeugen können."

Neben dem LEH werden die Sirup-Sorten auch im Elektrofachhandel erhältlich sein, da dort auch die Sodastream-Geräte gelistet werden. Der Launch der PepsiCo-Sirups wird von einer groß angelegten und reichweitenstarken Digitalkampagne begleitet. Marc Steinebach: "Unser Ziel ist es, den Verkauf unserer Produkte bestmöglich und optimal zu unterstützen, sowie einen völlig neuen Kaufimpuls bei den Verbrauchern zu setzen."