Sonnentor: Best TEAm

Sonnentor präsentiert seine Sonderedition für "best buddys" - wie das Faultier und das Lama.

Ab 1. September feiert Sonnentor die Freundschaft. Mit der neuen Bio-Kräutermischung Best TEAm soll man in Zeiten des Social Distancing seinen Lieben zumindest symbolisch wieder auf den Pelz rücken können.Testimonials sind das Faultier und das Lama. Die Botschaft ist klar, wenn man an seinen Liebsten hängt, wie das Faultier am Lama, trinkt man am besten gemeinsam die neue Limited Edition von Sonnentor. Die Teemischung enthält Zitronenmelisse, Zitronengras sowie grünen Hafer und ist auch als Geschenk für Lieblingskollegen, Alltags-Komplizen oder einen anderen besonderen Menschen geeignet. Sie ist ab sofort in allen Sonnentor Shops, online sowie im Bio-Fachhandel erhältlich.