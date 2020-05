Spar: Eis vom Kärntner Bauernhof

Spar setzt dieses Jahr im Eisregal auf Regionalität und weniger Zucker.

Seit 2013 begeistert das Eis des familiengeführten Bio-Bauernhof der Landwirtin Petra Pobaschnig in Kappel am Krappfen (Kärnten) Eisliebhaber aus der Umgebung. Nun schafft es das Eis aus in Supermärkte in ganz Österreich und ist ab sofort bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich. Die Kreationen gibt es in den Sorten Buttermilch-Preiselbeere, Erdbeere, Vanille sowie à la Reindling und werden alle am Bauernhof mit der Milch aus der eigenen Tierhaltung handgefertigt und abgefüllt. Die verwendeten Becher samt Deckel und Folie sind zur Gänze kompostierbar und werden in Österreich hergestellt.Aber auch sonst findet bei man Spar Neuheiten im Kühlregal, die Young & Urban sind und ihre Herkunft nicht verbergen. Aus Niederösterreich stammt zum Beispiel Frozen Power. Die Eisriegel wurden für ernährungsbewusste Sportler und Fitness-Fans kreiert - ohne Zucker und fettreduziert. Erhältlich sind sie in den Sorten Crispy Hazelnut und Creamy Coco.Das fruchtiges Obst am Stiel stammt hingegen aus Slowenien. La Popsi wurde von zwei Müttern, Neža Mlakar und Karmen Meze, entwickelt, die sich für ihre Kleinen Eis ohne zugesetztem Zucker als auch Farb- und Konservierungsstoffen wünschten. In Slowenien wurde das Fruchteis bereits zum Produkt des Jahres gewählt, nun sind die Sorten Mango, Passionsfrucht mit hochwertigem Akazienhonig und dem Frischekick von Minztee sowie Himbeere mit etwas Wasser und Holundersirup.Außerdem hat es nun auch ein Trend aus England in die heimischen Spar-Kühlregale geschafft. Oppo ist der zucker- und kalorienarme Eisgenuss der Brüder Harry und Charlie Thuillier. Erhältlich ist die figurbewusste Abkühling in den Geschmacksrichtungen Vanilla Pecan Praline, Salted Caramel, Colombian Chocolate & Hazelnut und Raspberry & Vanilla. Hier trifft intensive Süße aus Stevia auf zuckerfreie belgische Schokolade und nahrhaftes Fruchtfleisch der Tropenfrüchte Baobab und Lucuma. Für die Versuchung zwischendurch gibt es Oppo auch als Eissticks in der Dreierpackung: Madagascan Vanilla & Roasted Almonds und Salted Caramel.