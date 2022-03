Spar: Faire Osternaschereien

Auch Spar setzt nun bei Schoko-Hasen und Co ausschließlich auf Fairtrade-Kakao. Eine von Marketagent durchgeführte Umfrage unter den Konsumenten zeigt: Fairtrade, ist nach Qualität der Schokolade, Verpackung und Preis, ein wichtiges Kriterium beim Ostereinkauf.

Zu Ostern setzt Spar erstmals alle Schoko-Oster-Artikel der Spar-Marken mit Fairtrade-Kakao an. Dabei kommt der Handelskonzern der Konsumenten-Nachfrage nach. In einer durch das Unternehmen beauftragten repräsentativen Umfrage ist nicht nur das Aussehen des Produktes und die Qualität der Schokolade ausschlaggebend. Fairtrade ein wesentliches Kriterium dafür, welche Naschereien der Osterhase in dieser Saison im Garten versteckt. Für zwei Drittel der Befragten ist das Fairtrade-Siegel nämlich ein entscheidendes Kriterium beim Kauf der Schoko-Osterware.