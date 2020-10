Die Eiweiß-Revolution findet nun auch bei Spar mit einer neu gelaunchten High-Protein-Linie Einzug.

Wahre Fitnesswunder

Der Trend rund um High-Protein-Produkte stammt ursprünglich aus dem Kraftsport, längst hat er sich jedoch zum absoluten Lifestyle-Trend entwickelt.Der Lebensmittelhändler forciert mit den neuen Spar High Protein Bio-Skyrs in den Sorten Vanille und Mango-Maracuja nicht nur weiterhin seinen Kurs gegen zu viel Fett und Zucker in Eigenmarken, er setzt auch gleichzeitig einen neuen Trend. Denn das traditionsreiche isländische Milchprodukt ist aufgrund des hohen Proteingehalts bei gleichzeitig geringem Fettanteil aktuell in aller Munde.Beim neuen Spar High Protein Caffé Latte lautet das Motto: "Protein meets Koffein". Mit 26 Prozent Proteingehalt und nur 0,5 Prozent Fettanteil auf 100 Gramm ist das Getränk aus dem Kühlregal eine wahre Innovation und nebenbei eine zuverlässige Eiweißquelle. Für weitere Highlights im Proteindrink-Sortiment sorgen gleich zwei Neuzugänge: Der Spar High Protein Drink in den Sorten Schoko und Vanille.Zusätzlich finden ernährungsbewusste Genießer den Trend zu proteinhaltigen Lebensmitteln auch im Müsli-Regal. Die Spar High Protein Knuspermüslis in den Sorten Erdnuss, rote Beeren und Schoko-Kürbiskern setzten als Basis auf besonders eiweiß- und ballaststoffreiche Grundzutaten wie Nüsse, Reis und Weizen und enthalten einen möglichst geringen Zuckergehalt.