Spargelzeit: Saisongemüse im Preis-Check

In Österreich werden rund 2.500 Tonnen heimischer Spargel geerntet, doch ausländische Billigware verzerrt die Preise.

Noch bevor die Erdbeeren die Obst&Gemüse-Abteilungen der Supermärkte dominieren herrscht die Zeit des Spargels. Rund 2.500 Tonnen, im Verhältnis 2:1 weißer und grüner Spargel, werden jährlich in Österreich auf einer Fläche von rund 750 Hektar Land geerntet, ebenso viel wird jedoch auch aus dem Ausland importiert.



Billiger Importspargel

„Die Supermärkte beeinflussen ganz entscheidend, was zu welchem Preis bei ihnen im Regal liegt. Sie könnten unseren Bauern daher jetzt helfen und die heimische Ware bevorzugen.“ Bohrn Mena