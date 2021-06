Spar/Veganista: Veganer Eissommer

Spar und das Wiener Start-up Veganista machen gemeinsame Sache und bringen das vegane Eis in vier Geschmacksrichtungen ins Tiefkühlfach - zusätzlich zu den sechs veganen Eissorten von Spar Veggie.

2013 eröffneten Cecilia Havmöller und Susanna Paller mit Veganista den ersten veganen Eisladen Europas, mittlerweile führen die beiden elf Geschäfte in Wien und dem Burgenland. Seit diesem Jahr ist Veganista mit vier Eissorten auch bei Spar unter dem Markendach Young & Urban gelistet: Strawberrytella, Kiss the cookie, Nuts about you und Fudge Off. Für die Kreationen werden meist pflanzliche Drinks verwendet.Spar setzt aber auch bei seinen Eigenmarken auf veganes Eis. Für die sechs Sorten Mango, Erdbeere, Kokos, Nougat, Erdnuss und Vanille mit Cookie & Caramel wird Hafermilch aus dem Waldviertel verwendet. Bei Spar All Natural und Spar Premium gibt es aber auch nicht-veganes Eis.