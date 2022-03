Spirulix: Gesunde Snacks made in Austria

Auf einer Algenfarm im niederösterreichischen Reidling entsteht die Basis für Riegel, Cracker und Müsli aus Spirulina.

Seit 2015 stellt das niederösterreichische Unternehmen Spirulix Snacks und Lebensmittel aus der nährstoffreichen Alge Spirulina her. Das Sortiment reicht bereits von Knuspermüsli, Cracker über Nougat bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln. Mit seinen Riegeln bietet das Unternehmen aus Reidling einen Snack an, der dank weniger Zutaten, darunter Kakao, Spirulina und Sesam bzw. Hanf ein echtes Superfood ist. Die beiden Varianten dunkles Nougat aus Sesam oder weißes Nougat aus Hanf sind vegan und Laktose-frei und werden mit handgeschöpfter Zotter-Schokolade umhüllt. Bei der Herstellung der beiden Bio-Produkte wurde zudem auf raffinierten Zucker verzichtet.