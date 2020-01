Das oberösterreichische Familienunternehmen Spitz präsentiert neue Kuchen- Waffel- und Toast-Kreationen.

Spitz

-

Geschäftsführer Walter

Scherb erklärt

:

„Bei der Entwicklung neuer Süßwaren und Snacks

behalten wir Nachhaltigkeit und aktuelle Trends stets im Auge

.

Im Zentrum stehen jedoch immer



der Genuss und ein einzigartiges, überzeugendes Geschmackserlebnis.“

Neues gibt es auch von der Marke Auer: Diese präsentiert sich künftig inneuem Design. Vorgestellt werden zudem die Innovationen: Auer Fandoro Zartbitter und Tortenecken à la Mozart.

Die ISM, die weltweit größte Messe für Süßwaren und Snacks, findet vom 2. bis 5. Februar 2020 in Köln statt. Das diesjährige Motto: "The future & heart of sweets and snacks". Mittendrinn: Das oberösterreichische Familienunternehmen Spitz mit genussvollen Innovationen. Der Fokus liegt dabei auf handliche Köstlichkeiten im Kleinformat, die auch on-the-go genossen werden können. Mit dem Bärenkuchen kommt der Lebensmittelproduzent auch dem gesteigerten Bedürfnis der Kunden nach zurckerredizierten Produkten nach. Passend zu dem aktuellen Trend präsentiert Spitz den Eiweißtoast. Dieser enthält 23 Prozent Eiweißanteil und 30 Prozent weniger Kohlenhydratanteil gegenüber herkömmlichen Toasts.