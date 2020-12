Spitz: Waffeln im Taschenformat

Neuheit nach dem Marken-Relaunch: Die Auer Waffeln begeistern durch nussigen Geschmack und reduzierten Zucker.

Voller Genuss bei weniger Zucker: Dafür stehen die brandneuen Waffeln mit Haselnusscremefüllung von Auer. "Mit dieser Produktinnovation tragen wir gleich zwei dominierenden Trends in der Lebensmittelbranche Rechnung: Einerseits dem wachsenden Bedürfnis der KonsumentInnen nach zuckerreduzierten Erzeugnissen und andererseits der steigenden Nachfrage nach Süßwaren, die on the go, also immer und überall, genossen werden können", fasst Auer Geschäftsführer Walter Scherb zusammen.