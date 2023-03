Starbucks: Kaffee mit Aroma-Schuss

Neu in Österreich: Starbucks by Nespresso bringt zwei neue Geschmacksrichtungen in die Regale: Creamy Vanilla, mit dem süßen Geschmack von Vanille und Keksen...

Nestlé, also Nespresso schickt neue Sorten unter der Starbucks-Kaffeelinie nach Österreich. Dabei sind die Geschmäcker nicht typisch für den heimischen Geschmack.