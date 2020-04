Bereits im September 2019 hat Nestlé mit den Produkten von STARBUCKS Kaffee für zu Hause die beliebteste Coffeeshop-Marke der Welt 1 in die Regale des österreichischen LEHs geholt. Besonders erfolgreich stiegen dabei die Nespresso kompatiblen Kapseln in den Markt ein - die Bestseller katapultierten sich bereits wenige Wochen nach Einführung in die Top 5 Produkte der Kategorie 2.



Die starke Nachfrage nach den Produkten von STARBUCKS Kaffee für zu Hause setzt sich auch ein halbes Jahr nach Einführung weiter fort, was sich auch deutlich in den Zahlen widerspiegelt: Durch die Bündelung der Kräfte von Nestlé und Starbucks konnte im Wachstumssegment der Nespresso kompatiblen Kapseln bereits 12,8% Marktanteil gewonnen werden 3.



Dieser Erfolg soll im 2. Quartal 2020 mit einer aufmerksamkeitsstarken Marketing-Unterstützung noch weiter ausgebaut werden. Neben den sehr erfolgreichen Nespresso kompatiblen Kapseln werden auch die weiteren Produkte aus den Bereichen NESCAFÉ Dolce Gusto kompatiblen Kapseln und ganze Bohne weiter forciert. In der kommunikativen Aktivierung wird heuer zudem erstmalig - neben einer starken digitalen Kampagne auf Social Media und mit Influencern - von April bis Mai auf eine große TV Kampagne gesetzt, welche im ORF sowie auf den österreichischen Privatsendern zu sehen ist.



Wir danken allen Handelspartnern, die seit Beginn dieses Launches den großen Erfolg der neuen Produktlinie mitbegleiten und freuen uns auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Reise!

www.starbucksathome.com



1) Interbrand, Best Global Brands Ranking 2018

2) Q4 2019 (12 Wochen bis KW52) – Nielsen LEH exkl. H/L, Drehung Absatz in Packungen, Nespresso Kompatible Kapseln exkl. Diverse.

3) YTD KW08 2020 – Nielsen LEH inkl. H/L, Marktanteile Nespresso Kompatible Kapseln exkl. Diverse