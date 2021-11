Starzinger: Hartes Wasser

Starzinger

Mit Hard2Ohh, eine Anspielung auf H20, steigt Getränkehersteller Starzinger nun auch in den aufstrebenden Hard Seltzer Markt ein.

Das kohlensäurehaltige Wasser mit Alkohol gibt es in den Geschmacksrichtungen Lime und Grapefruit. Geeignet für "on the go", mit wenig Zucker, reduzierten Kohlenhydraten, einem erfrischenden Geschmackserlebnis und der trendigen Geschmacksnote gibt das Unternehmen das Versprechen "The Big & Better Taste". Die Hard2Ohhs sind zudem vegan und glutenfrei. Die 355ml-Aludose ist bereits zu über 74 Prozent recycelt und kann zu 100 Prozent recycelt werden.