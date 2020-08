Staud´s: Die limitierte Marille

Von Geschäftsführer Stefan Schauer selbst kultivierte Früchte im eigenen Marillengarten in Willendorf kommen heuer ins limitierte Marmeladenglas von Staud´s.

Jahr für Jahr ist sie der unangefochtene Spitzenreiter im Ranking der beliebtesten Konfitüren der Österreicher: die Marille. Allerdings hat die süße Frucht mit Herausforderungen zu kämpfen. Neben den Corona-Maßnahmen machten den Landwirten vor allem die extremen Witterungsbedingen und Wetterkapriolen zu schaffen. Dies führte zu einem 90 prozentigen Ernteausfall der berühmten Wachauer Marille, die der Ottakringer Marmeladenhersteller heuer noch limitierter als sonst ins Glas bringt.Stefan Schauer, Geschäftsführer des Wiener Traditionsunternehmens Staud´s mit Sitz im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring, baut selbst in der Wachau Marillen an. Auch er beklagt heuer wetterbedingt außerordentliche Ertragseinbußen. So folgten auf den zweitwärmsten Februar seit Beginn der 253-jährigen Messgeschichte (Quelle: ZAMG), der eine frühe Blüte nach sich zog, zahlreiche Frostnächte von Anfang bis Mitte April. "Steht die Marille in ihrer Vollblüte ist sie schon sehr anfällig, nach der Befruchtung ist sie noch sensibler", weiß Stefan Schauer.Auch geschmacklich schlägt sich das Wetter in den Früchten nieder. "Die Früchte sind heuer größer als sonst und haben eine cremig saftige Konsistenz", beschreibt es der Experte. "Der diesjährige Marillenjahrgang präsentiert sich mit einem Hauch von Vanille neben anderen exotischen Nuancen. Zitrusnoten wie Grapefruit verleihen ihm eine sommerlich fruchtige Frische am Gaumen mit einer angenehm eingebundenen Säure im Abgang."