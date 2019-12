Staud’s: Honig, Röster, Apfelmus

Staud’s erweitert sein süßes Bio-Sortiment um acht Sorten.

Bei Staud’s haben Bienenvölker aus dem Weinviertel und aus dem Hochschwab-Gebiet angeheuert, um den Bio-Honig zu produzieren, der jetzt neu auf den Markt kommt. Es handelt sich dabei um die drei Sorten Blütenhonig, Cremehonig und Waldhonig; erhältlich im 300-Gramm-Glas. Weiters gibt es neue Röster, ebenfalls in Bioqualität, die wegen ihres hohen Fruchtanteils von über 80 Prozent auch gerne aus dem Glas gelöffelt werden, obwohl sie ja als Begleitung des Kaiserschmarrens gedacht und geeignet sind: Holunder-, Marillen-, Rhabarber- und Zwetschkenröster. Bei letzterem sind österreichische und ungarische Früchte gemischt. Alle Bio-Röster sind im 230-Gramm-Glas erhältlich. Last but not least bringt man auch ein Apfelmus aus Bio-Äpfeln der Sorte Topaz (aus Krems/Donau) in die Regale, auch hier im 230-Gramm-Glas.