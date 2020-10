Der Staud´s Adventkalender ist dieses Jahr nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch etwas für das Auge. Er begleitet Konsumenten dorthin, wo vor 49 Jahren die Geschichte des Traditionsunternehmens begann.

Es sind vor allem die Kleinigkeiten, die es auf Staud´s diesjährigem Adventkalender zu entdecken gibt: das weihnachtliche Marktgewimmel am Brunnenmarkt im 16. Bezirk in Wien. Denn dort steht auch der Staud´s Pavillion, der mit seinen über 230 Sorten an süßen und sauren Delikatessen eine Vielfalt des Genusses bietet. Im aufwändig gestalteten Adventkalender in Form einer Schmuckkassette finden 24 Stück der feinsten Delikatessen ihren Platz und verkürzen die Wartezeit auf den Heiligen Abend.

"Wir gehen keine Kompromisse in der Qualität unserer Produkte ein, möchten aber auch optisch einen attraktiven und hochwertigen Auftritt bieten. So wie unsere Gläser das ganze Jahr über einen Mehrwert am Frühstückstisch darstellen, soll das auch ganz besonders unser Adventkalender in der Vorweihnachtszeit", so Staud´s Geschäftsführer Stefan Schauer. Ein Teil des Erlöses kommt außerdem ausgewählten sozialen Projekten zugute.