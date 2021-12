Storck: Aufmerksamkeitsstarker Start

Storck sorgt bereits zu Jahresbeginn mit zwei Promotions für Aufmerksamkeit am POS.

Zum Super Bowl 2022 setzt der Süßwarenriese Storck Werther's Original, die Nummer 1-Marke in der Kategorie süßes Popcorn und Nummer 2 am Popcorn-Totalmarkt für ein Snacking-Erlebnis mit America-Feeling. Zum Einsatz kommt eine eigens für den Super Bowl gestaltete Deko mit integriertem Football. Denn das amerikanische Sport-Highlight des Jahres erfreut sich auch in Österreich zunehmender Beliebtheit, ebenso wie die in den USA beliebte Kategorie des süßen Popcorns. Potenzielle Kunden werden zudem mit einer groß angelegten TV- und Online Kampagne mit einer Reichweite von über 100 Millionen Bruttokontakten in die Geschäfte gelockt.

Looney Tunes und Toffifee Promotion