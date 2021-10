Storck: Die dunkle Seite

Der Knoppers Nuss-Riegel zeigt sich im Frühjahr von seiner dunklen Kakaoseite in der neuen Geschmacksrichtung Dark.

Nach dem Erfolg der Knoppers Riegel Haselnuss, Erdnuss und Kokos launcht Storck im Februar 2022 eine weitere Sorte. Der erste Dark Riegel auf Knoppersart soll ab KW 5/2022 für starke Impulse im Riegelsegment sorgen. Die Knoppers Riegel sind seit dem Launch 2017 auf Erfolgskurs. Aktuell verzeichnen sie Unternehmensangaben zufolge ein Umsatzplus von 11 Prozent und zählen zu den starken Treibern am Riegelmarkt. Ab dem kommenden Jahr ist der intensive Neuzugang mit knusprigen, dunklen Waffeln, feiner Milch- und Nougatcreme mit Gebäckstückchen und knackigen Haselnüssen in Karamell, umhüllt von dunkler Milchschokolade, im 3er-Pack sowie als 1er Impulsartikel am POS zu finden.