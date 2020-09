Storck: Knoppers Black & White is back!

Die Limited Edition Knoppers Black & White aus dem Hause Storck ist auch diesen Herbst wieder im Handel erhältlich.

Die limitierte Knoppers-Variante sorgte schon im Vorjahr für On-Top-Verkäufe im Handel und soll auch diesen Herbst Erfolge feiern. Knoppers Black & White ist mit dunkler Waffel und Keksstücken verfeinert und punktet optisch durch sein schwarz-weißes Packungsdesign, das auf den auffällig gestalteten Displays die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Damit will die Marke ihren Erfolg, der sich zuletzt in einem massiven Umsatzwachstum von plus 30 Prozent niedergeschlagen hat, weiter ausbauen. Die Markenbekanntheit von Knoppers ist mit 91 Prozent bereits sehr hoch, nichtsdestotrotz sorgt bis Mitte Oktober ein TV-Spot für zusätzliche Kontakte, um noch mehr Shopper zu erreichen.