Storck beweist seine Pralinen-Kompetenz einmal mehr und launcht unter der Pralinenmarke merci die neuen, kugelrunden "lovelies".

Im Herbst geht’s rund im Hause Storck: Mit dem Neuprodukt merci lovelies erweitert die beliebte Pralinenmarke ihr Portfolio und präsentiert sich erstmalig in kugelrunder Form und mit einem Aufgebot an drei genussvollen Mischungen. Dabei bietet die klassische Variation von nussig bis zartschmelzend alles, was das Schokoladen-Herz begehrt. Die "White"-Collection zieht insbesondere jüngere Fans weißer Schokolade ans Regal, während mit der "Creamy"-Variation Genießer zartschmelzender Schokolade auf ihre Kosten kommen.



Galerie: merci lovelies

Storck Die White-Collection soll vor allem jüngere Fans weißer Schokolade ans Regal ziehen. 1/3 Teilen Storck Die klassische Variation der merci lovelies bietet von nussig bis zartschmelzend alles, was das Schokoladen-Herz begehrt. 2/3 Teilen Storck Mit der "Creamy"-Variation kommen Genießer zartschmelzender Schokolade auf ihre Kosten. 3/3 Teilen

Vor dem Marktstart testete der Süßwarenhersteller das Potenzial der neuen Produkte in Konsumentenbefragungen. Aufgrund der Ergebnisse sei dem Handel mit lovelies eine vielversprechende und umsatzstarke Innovation garantiert, so das Unternehmen. Wie aus der Produktteststudie hervorgeht, sorgt das Neuprodukt mit einer 85-prozentigen Kaufbereitschaft bereits vor Marktstart für Begeisterung unter den Konsumenten. Um die Nachfrage zusätzlich zu unterstützen, setzt Storck auf ein 360°-Paket aus impulsstarken POS-Einheiten und massive Kommunikationsmaßnahmen. Neben einer groß angelegten TV- und Online-Kampagne wird die Innovationspower auch mit reichweitenstarken Social-Media-Maßnahmen und POS-Samplings beworben.