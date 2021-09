Storck: Naschereien für alle Anlässen

Storck bring auch 2021 gewohnt viele Neuheiten für die bevorstehende Feiertagssaison.

Mit seinen vielfältigen Marken bietet Storck eine umfangreiche Produktauswahl für die süßeste Saison des Jahres. Der Wachstumschampion wächst mit plus 9,2 Prozent im Absatz gegenüber dem Vorjahr und liegt damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von minus 0,4 Prozent (Nielsen, LH exkl. H/L, Süßwarenüberblick, YTD KW 28/2021). "Demnach sind wir auch dem Weihnachtsgeschäft 2021 gegenüber äußerst positiv gestimmt und sind überzeugt, unseren Handelspartnern mit unserem starken und etablierten Portfolio einen erfolgreichen Abschluss des Jahres 2021 garantieren zu können", sagt Geschäftsführer Ronald Münster auf CASH-Nachfrage.

Neue Impulse am POS

Die Pralinenvielfalt von merci bringt in 250-g- und 400-g-Packungen jeweils mit modernen, weihnachtlichen Einschubern ausgestattet eine optimale Möglichkeit Danke zu sagen. Außerdem präsentiert sich speziell die Großpackung mit 675 g in neuen Prägedruck-Motiven passend zur Weihnachtszeit. Das merci-Saisonportfolio bietet passend zu St. Nikolaus den großen (120 g) und kleinen (60 g) Weihnachtsmann an und versüßt die Adventzeit mit dem merci Adventkalender in zwei neuen, stimmungsvollen Designs und mit merci Finest Selection und merci Petits als Füllung. Zusätzlich weckt die Weihnachts-Deko mit merci- und Toffifee-Platzierungen am POS Neugierde, sorgt für Aufmerksamkeit und versetzt die Kunden in Weihnachtsstimmung.

Storck 2021 neu sind die drei fröhlichen Motive der 375g Toffifee-Packung im Hochformat. Neu in diesem Jahr sind die drei fröhlichen Motive der 375g Toffifee-Packung (3x125g) im Hochformat. Mit den lustigen Malspielen auf der Rückseite ist Toffifee ein immer beliebteres Mitbringsel für Kinder. Ebenso zeigt sich die 375g-Packung (3x125g) im Querformat in neuem Gewand. Und für ein noch stärkeres Umsatzplus will die weihnachtliche Großpackung (400g) sorgen. Durch die Bastelanleitung für Geschenkanhänger auf der Rückseite gibt es Bastelspaß als zusätzlichen Mehrwert.