Storck: Nussiges Trio von Merci

Die drei neuen Genießer-Sorten von Merci kombinieren ganze Mandeln und Haselnüsse mit der gewohnt feinen merci Schokolade.

Die drei Neuheiten "Ganze Haselnuss in Vollmilchschokolade", "Ganze Mandel in Vollmilchschokolade" und "Ganze Mandel in dunkler Schokolade" bereichern ab September das Storck-Sortiment. Die Tafelschokolade der beliebten Pralinenmarke erfreut sich laut den Storck vorliegenden Zahlen eines ungebremsten Käuferwachstums von 25,8 Prozent. Neben den klassischen merci Sorten Kaffee-Sahne, Edel-Nougat, Mandel-Milch-Nuss, Edel-Marzipan, Edelbitter (72%), Edel-Rahm und Orange-Mandel setzt merci mit der neuen Ganzen Nuss-Range ab September 2020 neue Akzente im Tafelschokoladenmarkt. Die Neueinführung wird mit einer Digital- und Social Media-Kampagne und auffälligen Zweitplatzierungen am POS beworben. Zusätzlich dazu soll auch heuer eine ganzjährige merci TV-Werbung mit 170 Millionen Kontakten die Werbeaktivitäten des Süßwarenriesen abrunden.