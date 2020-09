Storck: Promo-Knaller im Snackregal

Storck und Ticketmaster starten eine Silvester-Promotion mit dem beliebten Werther's Original Caramel Popcorn.

Die Werther's Original Caramel Popcorn von Storck haben sich bereits nach wenigen Monaten am Markt als Erfolgsbringer etabliert. Die Einführung der Innovation in den beiden Sorten Classic und Brezel bescherte dem Ready-to-eat-Popcornmarkt Umsatzsteigerungen von 82 Prozent. Neben Aktionen am POS wurde die Produkteinführung zwischen April und Juni 2020 zusätzlich mit einer massiven Werbepower im TV und Online unterstützt. Um auch im Silvester-Geschäft zu reüssieren, startet Storck mit Ticketmaster eine attraktive Promotion. Denn mit dem Kauf eines Aktionsbeutels von Werther‘s Original Caramel Popcorn erhält der Konsument einen fünf Euro Ticketmaster-Gutschein und nimmt an der Verlosung von 50 Gutscheinen à 100 Euro teil.