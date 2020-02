Storck: Sportmontur für süße Snacks

Mit dem Fanfieber Dekopaket zeigen die Top-Produkte aus dem Hause Storck am POS höchste Präsenz.

Toffifee

Werther´s Original Caramel Popcorn

nimm2

Knoppers

Bald ist es so weit: Im Sommer beginnt das Fußball-Event des Jahres, die Europameisterschaft. Natürlich muss jede Fußballparty auch mit süßen Snacks ausgestattet sein.Die Nummer 1 Praline nach Rotation beruhigt im Fußballlayout die Nerven der Fans. Passend zum sportlichen Design der Packung befindet sich ein originelles Fußballquiz auf der Rückseite.Die Kombi aus süß und salzig ist laut Nielsen der Treiber in der Kategorie "verzehrfähiges Popcorn". In der trendigen Fußballaufmachung ist das Produkt gern gesehen bei jeder Public-Viewing-Veranstaltung.Nicht nur die Standardsorten sind im aufmerksamkeitsstarken Fußball-Trikot am Start. Um das zweistellige Wachstum von nimm2 Lachgummi auch 2020 erfolgreich fortzusetzen, gibt es für Sportsfreunde noch die nimm2 Fan Edition und den nimm2 soft Fan Mix mit Wickler im Fußballlook.Mit einem Wachstum von plus 5,7 Prozent ist Knoppers der Aufsteiger im Stork Team. Zur EM wird noch eines draufgelegt: Knoppers Minis +10% gratis und Knoppers Nussriegel 5er im Display sollen für ein Absatzplus sorgen.Als kleine Draufgabe sind an jedem EM Fanfieber Dekopaket von Storck noch drei Fußbälle angebracht.