Storck: Süße Offensive im 2. Halbjahr

Storck begeistert auch in der zweiten Jahreshälfte mit vielen süß-sauren Schmankerln.

Galerie: Storck-Neuheiten 2. Halbjahr

Storck setzt seine Neuheitenoffensive konstant fort und hat neben drei neuen Merci-Varianten zahlreiche weiteren Goodies für das zweite Halbjahr und die bevorstehenden Feiertage im Ärmel. Doch nun der Reihe nach: Ab September bereichern die drei Sorten „Ganze Haselnuss in Vollmilchschokolade“, „Ganze Mandel in Vollmilchschokolade“ und „Ganze Mandel in dunkler Schokolade“ das Merci-Sortiment. Die Tafelschokolade der beliebten Pralinenmarke erfreut sich laut den Storck vorliegenden Zahlen eines ungebremsten Käuferwachstums von 25,8 Prozent. In der stärkste Bonbon-Saison des Jahres – zu Halloween – soll die süß-saure Limited Edition „Knallrot“ von nimm2 soft mit drei Geschmacksrichtungen verschiedener roter Früchte zu Umsatz-Uplifts beitragen. Für noch mehr Genuss und hohe Frequenz sorgt das auffällige Storck-Halloween-Dekopaket, auf dem unter anderem auch das nimm2 Bonbon mit plus 20 Prozent gratis zu finden ist. Zur Hauptsaison wartet der Süßwarenriese dann mit einer eine Vielfalt an Weihnachtsartikeln der erfolgreichen Marken merci, Toffifee, Knoppers und nimm2 auf. Dazu gehört unter anderem das Toffifee 400-g-Maxipack in einer neuen Aufmachung. Alle Neueinführungen werden von aufmerksamkeitsstarken Werbeaktivitäten im TV, auf Social Media sowie am POS begleitet.