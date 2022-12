Ströck: Veganes Teegebäck

Anlässlich der nahenden Weihnachtszeit bringt die Bäckerei Ströck vegane Amarenakekse und Linzeraugen auf den Markt.

"Mit der veganen Teebäckerei ergänzen wir das breite vegane Angebot von Ströck und sorgen für nachhaltige Alternativen von absoluten Klassikern der Weihnachtszeit. Aus feinstem Teig bestehend und jeweils mit köstlicher Ribiselmarmelade gefüllt, sind unsere veganen Amarenakekse und Linzeraugen ein absolutes Highlight der Vorweihnachtszeit. Durch die Verarbeitung rein fair gehandelter Kakaobohnen leisten wir überdies einen bedeutenden Beitrag für soziale und wirtschaftliche Verbesserungen in Entwicklungsländern und tragen zu nachhaltigem und fairem Handel bei", so Philipp Ströck, Bäckermeister in dritter Generation. Verkauft wird das vegane Zweierlei aus Amarenakeksen sowie Linzeraugen übrigens in der 500-Gramm-Packung.