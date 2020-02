Tchibo: Fruchtig frischer Kaffeegenuss

Die neue limitierte Sorte Barista Crema Blonde überzeugt mit dezenten Anklängen von hellen Trauben.

Besonders aromatischer Kaffeegenuss kommt dank der neuen Sorte Barista Crema Blonde aus dem Vollautomaten in die Tasse. Der besondere Geschmack entsteht dabei durch die schonende, traditionelle Trommelröstung. So bleiben die natürlichen Fruchtnoten nach hellen Trauben erhalten und die Kaffeebohnen bekommen ihre charakteristische, helle, goldbraune Färbung. Wie alle Produkte von Tchibo, ist auch die neue Sorte Fairtrade-zertifiziert. Die Bohnen stammen aus Brasilien und Kolumbien.Die Marken Tchibo Barista und Tchibo Klassiker präsentieren sich ab sofort im neuen Look. Auf einen Blick zeigen sie die Intensität des Kaffees an: Von mild bis kräftig ist für jeden Geschmack die passende Kaffeestärke dabei.