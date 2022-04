Tchibo Österreich: Flamingo statt Osterhase

Kaffee statt Schokolade verschenken? Tchibo sagt ja, und lanciert einen neuen Premium-Kaffee Ngapani aus Malawi mit schokoladigem Geschmacksprofil in der Geschenkdose.

Die Farm Ngapani Estate liegt in der Berglandschaft rund um den größten See des ostafrikanischen Grabenbruchs, dem Malawisee. Dort wird der Premiumkaffee auf etwa 1.200 Metern Höhe nachhaltig angebaut. Die Gegend bietet viele Überraschungen und so entdeckt man während der Abenddämmerung viele wilde Tiere, darunter neben Elefantenherden auch Flamingos. Aus diesem Grund schmückt der elegante Vogel mit seinem leuchtend pinken Federkleid auch die Geschenkdose der Rarität. Das schokoladige Geschmacksprofil der Rarität ist durch Noten von Kakao, Haselnuss und Heidelbeere geprägt.