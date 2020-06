Tchibo/Eduscho bringt unter Cafissimo zwei neue, limitierte Flavoured Summer Editions heraus.

Cafissimo ist mittlerweile für seine ungewöhnlichen Flavoured Editions bekannt. Ab dem 2. Juli sorgen zwei neue Geschmacksrichtungen für besondere Kaffeemomente. Die Neuzugänge „Espresso Buttertoffee“ und „Espresso Toasted Nut“ bestehen zu 96 Prozent aus schonend gerösteten, nachhaltigen Arabica-Kaffee kombiniert mit natürliche Aromen (4 %). Sie verzicheten zur Gänze auf den Zusatz von Zucker, Süßungsmittel und Milchpulver. Passend zum Sommer sind diese neuen Sorten auch für Iced-Coffee-Varianten, also auch in Kombination mit Eiswürfeln und kalter Milch, geeignet. Der Kaffee für die Flavoured Summer Edition stammt wie auch alle anderen Cafissimo Kaffees aus nachhaltigem Anbau. Verpackt wird er in den Cafissimo Kapseln, die zu 100 Prozent recyclebar sind.