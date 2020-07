Tchibo/Eduscho: Kalte Kaffee-Erfrischung

Tchibo Cold Brew ist ab sofort in zwei neuen Sorten erhältlich.

Tchibo/Eduscho erfrischt diesen Sommer mit zwei neuen Cold Brew Drinks aus 100 % hell gerösteten Arabica-Bohnen. Cold Brew unterscheidet sich durch seine spezielle Zubereitung von herkömmlichem Filterkaffee: Der Tchibo Kaffee wird 14 Stunden lang in kaltem Wasser extrahiert. Das Ergebnis ist ein sehr aromatisches, frisches und fruchtiges Getränk, mit ordentlich Power. Der neue Sommerdrink ist in den Sorten Salted Caramel Latte mit frischer Bergbauernmilch und Cassis Flavoured, vegan und mit fruchtigem Cassis-Geschmack in der 235-ml-CartoCan erhältlich. Die Pappdose besteht übrigens zu 60 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Der neue Cold Brew ist ab sofort in allen Tchibo Filialen und im Onlineshop zum Preis von 1,99 Euro erhältlich.