Die Sonderedition Qbo Burundi und der neue Qbo-Würfel Caffè Kinyaa Galeras sind ab sofort erhältlich.

Qbo erweitert seine Range an außergewöhnlichen Kaffeespezialitäten um die limitierte Edition Burundi. Sie stammt aus der COCOCA-Kooperative, wo der Kaffee nachhaltig und ökologisch angebaut sowie in Handarbeit geerntet wird. Burundi ist in Würfel-Form als Caffè Crema mild oder kräftig erhältlich. Der Caffè Crema mild ist ein vollmundig-ausgewogener Caffè mit zarten Anklängen von Clementine und Keksteig (Intensität 5 von 10, mittlerer Säureeindruck). Der Caffè Crema kräftig ist indes ein imposant-vollmundiger Caffè mit feinen Anklängen von Zartbitterschokolade und Orange (Intensität 8 von 10, geringer Säureeindruck).