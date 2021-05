Die neue limitierte Länderedition der Tchibo Barista Range kommt aus Kolumbien.

Barista Kolumbien ist Fairtrade-zertifiziert und besteht aus 100 Prozent ursprungsreinen Arabica-Bohnen. Diese kreieren einen vollmundigen Caffè Crema mit Nuancen der Süßkirsche. Der patentierte Aromaverschluss sorgt für volles Aroma bis zur letzten Bohne ebenso wie für ein einfaches Dosieren und Wiederverschließen.