Tchibo/Eduscho: Von Freunden für Freunde

Tchibo/Eduscho lanciert mit Beans Brothers Friends eine Produktreihe, die für Spaß, Nachhaltigkeit und Genuss steht.

Hinter dem neuen Konzept stehen die Beans Brothers Peter und Markus, die sich bei Tchibo gefunden haben. Während der eine aus einer "Kaffeefamilie" stammt, entdeckte der andere seine Leidenschaft für Kaffee auf Reisen in die Kaffeeursprungsländer. Das Besondere an den beiden ist, dass sie etwas bewegen und einen positiven Unterschied für die Kaffeefarmer und deren Familien vor Ort bewirken wollen. Pro verkauften 500 Gramm Friends-Kaffee gehen deshalb 50 Cent als direkte Unterstützung an soziale Projekte in den jeweiligen Ursprungsländern. Das Engagement geht von Katastrophen-Soforthilfe bis hin zu Projekten, die etwa die Ausrüstung von Kindergärten ermöglichen. Die neuen Beans Brothers Friends Kaffees sind ab sofort online unter tchibo.at/beans-brothers-friends und in ausgewählten Tchibo-Filialen erhältlich. Und so viel kostet ein fairer Kaffee mit Mehrwert: Den Filterkaffee mild oder kräftig, 250-Gramm gemahlen gibt es für 5 Euro und den Caffè Crema mild oder kräftig, 500 Gramm Ganze Bohne für 9 Euro.