Teekanne: Die Neuen sind cool und fresh

Teekanne

Die Teekanne-Eistee-Range bekommt nachhaltigen Zuwachs. Das Cool Sensations in der Geschmacksrichtung Himbeer-Zitrone trägt das Rainforest Allianz-Gütesiegel. Fresh ist ab April in der rePET-Flasche und in der Sorte Pfirsich erhältlich.