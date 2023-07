Teekanne: Eistee wird groß

Teekanne

Den Pfirsich-Eistee von Teekanne gibt es nun nicht nur in der 0,5, sondern auch in der 1-Liter Flasche.

Dass Teekanne nicht nur Heißgetränke, sondern auch Eistee kann, hat das Unternehmen in den letzten Jahren bewiesen. Die ready-to-go Teekanne Eistees sind ein fixer Bestandteil der AF-Regale. Ab Ende Juli gibt es diese nun nicht mehr nur in der 500 ml, sondern auch in der 1-Liter-Flasche - zumindest in der Geschmacksrichtung Pfirsich. Wie der kleine Bruder kommt er ohne Zucker und Süßungsmittel aus und soll den In-home-Konsum weiter beleben.