Teekanne: Sportlicher Eistee

Teekanne

Teekanne erweitert die Produktrange "Cool Sensations", die Teebeutel zum kalt Aufgießen, um zwei neue Sorten für Sportlerinnen und Sportler.

Um Sportlerinnen und Sportler noch besser bei einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr zu unterstützen, gibt es von "Cool Sensations" ab April eine eigene Sport-Linie mit zwei Sorten. Die Geschmacksrichtung Apfel-Zitrone beinhaltet wertvolles Magnesium, das positiv auf die Muskelfunktion wirkt. Ein Teebeutel deckt 15 Prozent des Tagesbedarfs an Magnesium ab, betont man bei Teekanne. Die Sorte Mango-Orange dagegen ist ein erfrischender Durstlöscher, der darüber hinaus mit einer Extraportion an Vitamin B2, B6 sowie B12 angereichert ist und Ermüdung vorbeugen und mehr Power für den Tag bringen soll. Begleitet wird die Markteinführung mit eigens designten Displays in Kühlschrank-Optik, wodurch man sich auch vom klassischen Teesortiment abheben will.