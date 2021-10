Teekanne: Tee-Ritual für mehr Achtsamkeit

Teekanne bringt diese Saison mit NamasTee eine komplett neue Range in die österreichischen Regale. Sie umfasst vier Kräuter- und Gewürzteemischungen nach ayurvedischer Art kreiert, die zu mehr Selbstfürsorge inspirieren soll.

Yoga für die Seele Teekanne Vorgestellt wurde die neue Teelinie Journalisten und Influencern im doktor yoga studio mit eigenen NamasTee-Asanas. Wie bei der Teelinie gehe es nämlich auch beim Yoga um Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Das "Verbeugen vor sich selbst" ist zudem auch Thema im Impulsvortrag von Business-Coachin Vera Steinhäuser. Ständig nur funktionieren zu müssen, sei zu kräftezehrend, sagt sie und empfiehlt daher jedem Menschen, ausgleichende Rituale zu kultivieren. Das sei neben Job und Familie zwar herausfordernd, aber machbar: "Wir sollten viel öfter innehalten und uns fragen, wie es uns gerade im Moment geht, was wir brauchen und was uns guttun würde. Diese Selbstreflexion ist Basis für mehr Gelassenheit und Resilienz." Teekanne ist sich sicher, dass kleine, bewusst genossene Teepausen ebenfalls ungemein erholsam für Körper, Geist und Seele sein können. "Es tut einfach gut, sich Zeit bei der Zubereitung zu nehmen, sich bequem auf das Sofa oder die Fensterbank zu setzen und den frisch aufgebrühten, wohlig dampfenden Tee aus der Lieblingstasse zu trinken. So kehrt Schluck für Schluck mehr innere Ruhe ein", heißt es bei Teekanne und möchte das mit der neuen Teelinie unter Beweis stellen.

In Indien, die Heimat der Teepflanze, wird schon allein die Zubereitung als festliches Mini-Ritual zelebriert und trägt zu Harmonie und Entspannung bei. Dieses Lebensgefühl möchte Teekanne mit der neuen Linie NamasTee nun auch den Österreichern näher bringen und launcht vier ayurvedischen Bio-Kräuter- und Gewürzteemischungen. Die Zutaten sind der indischen Heilslehre nachempfunden und sollen ein ausgewogenes Zusammenspiel von Geist und Seele wahren und die innere Balance fördern. "Genau das wird in unserer hektischen Zeit, in der das Gedankenkarussell kaum stillzustehen scheint, immer wichtiger. Unsere NamasTees sollen als Anstoß verstanden werden, sich täglich einige achtsame Momente sowie Zeit zum Durchatmen zu gönnen und bei jedem Schlückchen das Hier und Jetzt zu genießen", sagt Teekanne-Geschäftsführer Thomas Göbel.Alle vier Sorten enthalten eine ganze Reihe von Zutaten, darunter auch sogenannte Königsgewürze wie Kurkuma, Zimt, Ingwer, Nelken, Kardamom oder Pfeffer. Gestartet kann der Tag mit "Glücksgefühle" werden, bestehend aus Anis, Zimt und Orangenschalen, der geschmacklich durch Lavendelblüten, mild-süße Brombeerblätter, Zimt- und Orangenöl sowie aromatischen Fenchel und würzigen Pfeffer abgerundet wird. "Power Frau" basiert auf einer Gewürzteemischung, die sich aus einem Dreiklang der leuchtend roten Hibiskusblüte, dem feurigen Ingwer und der Angelikawurzel zusammensetzt. "Gold des Kurkuma" zeichnet sich durch eine besonders milde Note mit Kurkuma, Zimt und Ingwer aus. Durch Beigabe eines Schlückchens Milch oder pflanzlich basierter Alternativen wird daraus das Trendgetränk "Goldene Milch". Für die Abendstunden erzeugt "Innere Wärme", bestehend aus einer Mischung aus Süßholz, aromatischem Fenchel und Thymian, Ingwer und Zitrone für ein wohliges Gefühl.