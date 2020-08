Thalheimer Heilwasser: Genuss mit Heilwasser

Thalheimer Heilwasser und Thalheimer Limonaden mischen seit Kurzem am heimischen Getränkemarkt mit und sind seit August österreichweit in den Filialen von Spar, Eurospar und Interspar erhältlich.

Das steirische Unternehmen Thalheimer Heilwasser lanciert eine neue Range an Heilwasser und Limonaden in verschiedenen Sorten. Das Besondere am Heilwasser, welches als still und prickelnd erhältlich ist, ist unter anderem sein hoher Lithium-Gehalt, dem zahlreich positive Einflüsse auf das seelische Wohlbefinden nachgesagt werden. Deshalb eignet es sich sowohl als täglicher Begleiter eines bewussten Lebensstils als auch für eine mehrwöchige Trinkkur.