Lorenz Snack-World bringt drei neue Produkte von NicNac's und World Selection in die Regale.

Eine weitere Neuheit ist der Melange Select, eine harmonische Komposition hochwertiger Nüsse. Das Produkt punktet mit einem Mix aus milden Pekannüssen, fein-süßlichen Macadamias, leicht-buttrigen Cashews und aromatischen Hasel- und Erdnüssen. Die Melange Select sorgt schonend geröstet und aromaschützend verpackt für einen besonderen Genuss. Neu ist auch die World Selection Cashews 300 Gramm. Die Großpackung kommt zusätzlich zu den Lorenz Cashews, die es bereits im 100 Gramm Doypack gibt, auf den Markt.

Snack-Liebhaber können sich dieser Tage auf drei Neuheiten aus dem Hause Lorenz-Bahlsen freuen, die demnächst in die Regale einziehen. Eine davon betrifft die beliebte Marke NicNacs, deren neue Edition Big Nac’s Double Size ab sofort, wie der Name schon verrät, doppelt so große NicNac’s enthält. Mit ihren extra großen Erdnüssen in einer noch dickeren Hülle sorgt die neue Variante für noch mehr Snack-Vergnügen.