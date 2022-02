the plant party : Ein Snack mit vielen Extras

Der neue Snack the plant party verspricht einen ausgewogenen Mix aus Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Antioxidantien und Ballaststoffen.

Mit Ernährungswissenschaftlern zusammen tüftelte der Erfinder an einem Snack, der die wissenschaftlichen Ernährungsempfehlungen nach weniger Zucker, mehr Ballaststoffen, gesünderen Fette und vor allem mehr pflanzlicher Vielfalt berücksichtigt. Und das Vorhaben scheint gelungen, denn the plant party macht nicht nur satt, sondern fördert eine gesunde Verdauung, stärkt das Immunsystem und ergänzt essenzielle Vitamine und Mineralstoffe, so das Versprechen des Herstellers, dem damit quasi eine vollwertige Nährstoffmischung im praktischen Snackformat gelungen ist.