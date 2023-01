Sanfte Farbgebung und liebevolle Illustrationen kennzeichnen das neue "Kleid" des feinen Hefegebäcks aus dem Hause Thurner.

Die Mürben Kipferl sind ein Klassiker im Thurner-Sortiment. Nun präsentieren sie sich mit einer neuen Verpackung. Diese besitzt ein Sichtfenster in der Form eines Kipferls, das als echter Hingucker wirken soll. Auch darüber hinaus sind reichlich transparente Bereiche vorhanden, um das Produkt unmittelbar sehen zu können. Die Farbgebung der überarbeiteten Verpackung ist sanft, wobei liebevolle Illustrationen hervorstechen. Zudem soll der in einer Handschrift-Schriftart dargestellte Claim "Traditionell von Hand gemacht" auf die hochwertige Herkunft aus einer burgenländischen Manufaktur hinweisen.



Die Verpackung der Thurner Mürben Kipferl wurde also deutlich aufgewertet. Ansonsten hat sich aber am Produkt aber nichts geändert. In jeder Packung befinden sich fünf Kipferl und die Grammatur beträgt 310 Gramm.