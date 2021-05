Top Spirit bringt den weltweit erfolgreichsten Hard Seltzer White Claw auf den österreichischen Markt.

Er hat eine Kategorie belebt und genießt in den USA längst Kultstatus. Ab sofort will er auch in Österreich Erfolge verbuchen. Die Rede ist vom White Seltzer White Claw. Ab sofort ist das aus kohlensäurehaltigem Wasser, dreifach destilliertem Alkohol und Fruchtaromen hergestellte Getränk im Vertrieb von Schlumberger-Tochter Top Spirit erhältlich. Während Hard Seltzer hierzulande noch relativ unbekannt sind, wurden in den USA letztes Jahr bereits über drei Milliarden Dosen verkauft. 60 Prozent davon von der Nummer-Eins-Marke White Claw vom irischen Getränkehersteller Mark Anthony Brands International. Ihr Österreich-Debut feierte die Brand bereits im Onlinesupermarkt Alfies. Mit Ende Mai ist sie in den Geschmacksrichtungen Black Cherry, Natural Lime und Raspberry auch bei Billa Plus erhältlich.

“Wir freuen uns sehr, White Claw Hard Seltzer gemeinsam mit dem Team von Schlumberger und Top Spirit nach Österreich zu bringen. Mit Top Spirit haben wir einen am österreichischen Markt hochgeschätzten und bestens etablierten Partner gewonnen, der durch sein umfangreiches Portfolio und seine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marken verschiedenster Kategorien überzeugt", so Davin Nugent, CEO von Mark Anthony Brands International.

Das freut vor allem Florian Czink, Co-Geschäftsführer von Top Spirit: "Es ist uns eine große Ehre, mit White Claw die aktuell 'heißeste' Getränkemarke im österreichischen Markt zu vertreten."