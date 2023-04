Top Spirit: Floraler Gin

Top Spirit/Medianomia

Umgeben von floralen Promotoren: EvaTsoneva (WG&S), Florian Czink (Top Spirit), Eugen Lamprecht (Top Spirit), Kathi Schwaller (Top Spirit), Matt Billinghurst (WG&S) und Elisa Pirker (Top Spirit).

Flora Adora ist der klingende Name der neuesten Limited Edition aus der Wunderkammer von Master Distillerin Lesley Gracie für Hendrick's. Der Launch mit Tasting fand am 24. April im Park vor dem 25hours Hotel in Wien statt.

Es ist ein romantisches Bild, das Hendrick’s anlässlich des Launches der neuen Gin-Edition zeichnet. So soll sich im Garten des Hendrick’s Gin Palace in Girvan, Schottland eine ä