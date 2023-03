evian

Seit März ist die limited Edition der Wassermarke evian, die in Zusammenarbeit mit dem Luxusmodehaus Balmain entstanden ist, in Österreich erhältlich.

Bereits seit 2007 kooperiert evian, in Österreich im Vertrieb von Top Spirit, mit Modedesignern, um besondere, ikonische Glasflaschen in limitierter Auflage zu kreieren. Dadurch verfügt die Flasche jedes Jahr über ein anderes einzigartiges Design und wird damit zum Blickfang - sowohl in der Gastronomie als auch zu Hause. Aktuell arbeitet man dafür mit einer der kultigsten Modemarken der Gegenwart zusammen, dem französischen Luxusmodehaus Balmain. Die Flasche vereint die Universen beider Marken und weist hellblaue Spitzenakzente und aquaähnliche Tröpfchen auf, die von evians natürlichem Wasser inspiriert sind und durch die verzierten Details und den goldenen Schriftzug, der für das Balmain-Haus steht, aufgewertet werden. Basierend auf den charakteristischen barocken Designs von Balmain wird die evian Flasche 2022 in limitierter Auflage ab März 2023 in Österreich auf dem Markt erhältlich sein.