Top Spirit bringt die Speakeasy – Pina Colada, Cosmopolitan und Espresso Martini - Bottled Cocktails auf den Markt.

Während der Corona-bedingten Lockdowns und Barschließungen haben viele Barkeeper ein vielseitiges Angebot an ready-to-drink Cocktails in den unterschiedlichsten Verpackungen auf Basis hochwertiger Spirituosen und Zutaten für den Cocktail-Genuss zu Hause kreiert. Diese wurden vielfach entweder mit Lieferdiensten zugestellt oder konnten in manchen Bars abgeholt werden.

Aus der Not heraus ist in weiterer Folge recht rasch ein neues Produktsegment entstanden, das auch namhafte Spirituosenmarken für sich beanspruchen. Einer von ihnen ist der Spirituosenspezialist Top Spirit, der kürzlich sein neuestes Projekt "Speakeasy Premium Bottled Cocktails" gelauncht hat. Die Entwicklungsphase qualitativ hochwertiger Bottled Cocktails, die einfach zu servieren sind und den Gastgeber in jedem Fall als versierten Mixologen aussehen lassen, wurde mit Unterstützung von Geri Tsai, Gründer der bekanntesten Speakeasy Bar Österreichs und eine der top Hidden Bars weltweit, in kurzer Zeit umgesetzt.